Alya queda atrapada en un peligroso juego de poder tras descubrir la trampa mortal del clan Albora

Lo que debía ser un simple funeral se transforma en un estallido de violencia donde Alya queda atrapada entre venganzas cruzadas y un clan dispuesto a someterla. En Tierra Lejana muestra cómo la joven intenta huir con su hijo, pero un forcejeo en el desierto termina con Cihan herido por accidente, desencadenando el control absoluto de Sadakat, que la amenaza con la cárcel si no obedece sus normas.

La situación empeora cuando el pequeño Cihan Deniz, influido por el entorno, decide quedarse y adoptar el apellido Albora. A ello se suma el descubrimiento de que Boran le ocultó su pasado y la revelación final de Sadakat: solo podrá evitar perder a su hijo si accede a casarse con Cihan, dejándola sin salida y rodeada de enemigos en una tierra hostil.