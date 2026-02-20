Antonio, nuevo concursante de Pasapalabra, sorprende por su parecido con Leslie Nielsen

Antonio logró su puesto en Pasapalabra tras eliminar a Adri en la Silla Azul y unirse al equipo de Olivia Molina y Arturo Valls, generando expectación por su rendimiento en el concurso.

Valls hizo hincapié en el sorprendente parecido de Antonio con el mítico actor de Hollywood Leslie Nielsen antes de empezar la prueba de ¿Dónde Están?, aunque su elección temática no rindió grandes frutos.