La sorprendente confesión de Moisés en Pasapalabra: quiso participar en un concurso de televisión con solo 8 años

La juventud del aspirante de la Silla Azul en Pasapalabra ha llevado a Roberto Leal y Moisés a hablar sobre quienes se atreven a concursar con apenas 18 o 19 años. El riojano ha aprovechado para revelar que su afición comenzó mucho antes.

Con solo 8 años, Moisés intentó participar en un especial infantil de Cifras y letras. Sin embargo, se encontró con un obstáculo inesperado: la edad mínima para presentarse era de 9 años. "Desde pequeño tenía la vena", ha reconocido.