David desvela el secreto de su llamativa técnica en Pasapalabra tras 114 programas: así consigue memorizar el ¿Dónde Están?

La peculiar técnica de David en el ¿Dónde Están? lleva tiempo despertando curiosidad en Pasapalabra. Después de que Almudena Cid destacara su forma de expresarse con el cuerpo, Roberto Leal le ha preguntado cómo consigue memorizar el panel.

El concursante ha revelado que combina una memoria visual y otra nemotécnica, que deben funcionar a la vez. Además, ha destacado la importancia de mantener la concentración porque, si falla una de ellas, "se va al traste el panel entero".