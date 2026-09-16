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PASAPALABRA
Almudena Cid descubre el lenguaje secreto de David en Pasapalabra: "Tiene una forma de expresar con el cuerpo"
La gimnasta se ha fijado en la particular gestualidad del concursante durante el ¿Dónde Están? y le ha dedicado un piropo que David nunca había recibido.
A Almudena Cid le han bastado tres programas de Pasapalabra para quedar fascinada con David. La invitada ha reparado especialmente en cómo el barcelonés utiliza los gestos antes de expresar con palabras lo que quiere decir.
Tras poner varios ejemplos de esa peculiar forma de comunicarse, la gimnasta le ha dedicado un inesperado piropo. David ha reconocido entre risas que nunca le habían definido así y ha aceptado el diagnóstico: "Si una gimnasta me dice que soy corporal, yo me lo creo".