Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Sopa de mejillones: la receta fácil y sabrosa para disfrutar en casa

Karlos Arguiñano comparte cómo preparar una sopa de mejillones llena de sabor, perfecta para quienes buscan un plato reconfortante y sencillo con ingredientes frescos del mar.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone una sopa de mejillones que combina tradición y sencillez. “Es una receta muy fácil y económica”, asegura, ideal para cualquier ocasión.

El secreto está en limpiar bien los mejillones y aprovechar su caldo para potenciar el sabor. Un plato ligero y nutritivo que se convierte en una opción perfecta para el invierno.

Antena 3» Vídeos