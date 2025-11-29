Ocho voces conquistan la primera semifinal de La Voz 2025 con actuaciones memorables

La gala de La Voz 2025 vivió una semifinal intensa en la que los coaches eligieron a los ocho concursantes que avanzan hacia la gran final. Cada actuación estuvo marcada por energía y pasión.

El público disfrutó de interpretaciones que pusieron a prueba la estrategia de los equipos. Con esta selección, la competencia se acerca a su desenlace y promete una final llena de sorpresas.