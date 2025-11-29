Publicidad
La Voz
Ocho voces conquistan la primera semifinal de La Voz 2025 con actuaciones memorables
La primera semifinal de La Voz 2025 deja ocho artistas clasificados tras una noche llena de emoción, talento y decisiones difíciles para los coaches en el escenario.
La gala de La Voz 2025 vivió una semifinal intensa en la que los coaches eligieron a los ocho concursantes que avanzan hacia la gran final. Cada actuación estuvo marcada por energía y pasión.
El público disfrutó de interpretaciones que pusieron a prueba la estrategia de los equipos. Con esta selección, la competencia se acerca a su desenlace y promete una final llena de sorpresas.