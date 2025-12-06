Publicidad
Y ahora Sonsoles
El enfado de Joan Manuel Serrat sorprende tras abandonar una charla en México
Un testigo relata el inesperado gesto de Joan Manuel Serrat, que se marchó de una charla en México pese a que había asistentes esperando durante horas para escucharlo.
En Y ahora Sonsoles se conoció el testimonio sobre el enfado de Joan Manuel Serrat en una charla en México. “Había gente que llevaba horas esperando”, explicó el testigo del incidente.
El artista decidió marcharse antes de comenzar, dejando a los asistentes desconcertados y generando comentarios sobre lo ocurrido en un evento que prometía ser memorable.