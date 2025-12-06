Publicidad
Sueños de libertad
Un estallido de tensión enfrenta a Gabriel y Julia y deja a todos sorprendidos
La discusión entre Gabriel y Julia alcanza su punto más alto delante de Begoña, en una escena que revela emociones desbordadas y un conflicto que no parece tener vuelta atrás.
En Sueños de libertad, Gabriel grita a Julia frente a Begoña, desatando un momento cargado de tensión. “¿Se te ha ido la cabeza?”, le reprocha, dejando claro el alcance del conflicto.
La reacción de Julia no se hace esperar y se enfrenta con firmeza, mientras Begoña presencia un choque que promete marcar el rumbo de los próximos capítulos de la serie.