Un estallido de tensión enfrenta a Gabriel y Julia y deja a todos sorprendidos

En Sueños de libertad, Gabriel grita a Julia frente a Begoña, desatando un momento cargado de tensión. “¿Se te ha ido la cabeza?”, le reprocha, dejando claro el alcance del conflicto.

La reacción de Julia no se hace esperar y se enfrenta con firmeza, mientras Begoña presencia un choque que promete marcar el rumbo de los próximos capítulos de la serie.