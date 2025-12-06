El estado de Adrián Rodríguez preocupa tras las palabras del director del centro

En Y ahora Sonsoles se reveló que Adrián Rodríguez “está súper motivado”, según el director del centro donde permanece ingresado. Sin embargo, también expresó cierta cautela ante su evolución.

“Esperemos que no sea un autoengaño”, señaló el responsable, dejando claro que la situación del actor sigue siendo delicada y requiere seguimiento constante para garantizar su mejoría.