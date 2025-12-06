Publicidad
Y ahora Sonsoles
Una llamada inesperada provoca una condena y desata la polémica en el caso judicial
Una mujer es condenada tras enviar por error una llamada a su exmarido, un hecho que parecía imposible y que ahora se convierte en el centro de la controversia judicial.
En Y ahora Sonsoles se conoció la historia de una mujer condenada por una llamada enviada por error de su exmarido. “Era imposible que escucharan porque no dio tiempo”, aseguró la afectada.
El caso ha generado debate sobre las pruebas y el alcance de la sentencia, dejando en evidencia cómo un simple fallo puede cambiar el rumbo de una vida.