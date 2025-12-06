Publicidad
Sueños de libertad
Un enfrentamiento inesperado desata la tensión y pone a Gabriel contra las cuerdas
La rabia de Gabriel estalla en un duro reproche hacia Andrés, mientras la visita a su madre se convierte en el detonante de un conflicto que promete cambiarlo todo.
En el último capítulo de Sueños de libertad, Gabriel acusa directamente a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita a mi madre”. Una frase que marca un punto de no retorno entre ambos.
La tensión crece y la relación se tambalea, dejando claro que los secretos y las sospechas seguirán alimentando el drama en los próximos episodios de la serie.