Un enfrentamiento inesperado desata la tensión y pone a Gabriel contra las cuerdas

En el último capítulo de Sueños de libertad, Gabriel acusa directamente a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita a mi madre”. Una frase que marca un punto de no retorno entre ambos.

La tensión crece y la relación se tambalea, dejando claro que los secretos y las sospechas seguirán alimentando el drama en los próximos episodios de la serie.