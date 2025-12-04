Rosa encadena 15 aciertos seguidos y revoluciona un Rosco exprés en Pasapalabra

El bote sigue creciendo y en este Rosco se ha jugado por 2.464.000 euros. El enfrentamiento entre Rosa y Manu duró menos de diez minutos, marcado por la estrategia y la rapidez.

Rosa brilló con 15 respuestas consecutivas desde la letra I hasta la Y. Su jugada la situó con 22 aciertos antes de plantarse, dejando a Manu la presión de remontar.