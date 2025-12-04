Antena 3 LogoAntena3
¡Jugadón de Rosa con 15 aciertos seguidos! Su velocidad asombra en un Rosco fugaz

Pasapalabra

Rosa encadena 15 aciertos seguidos y revoluciona un Rosco exprés en Pasapalabra

La concursante protagoniza un duelo vertiginoso con Manu tras lograr una racha espectacular que la lleva a cerrar su primera vuelta con 22 aciertos.

Alberto Mendo
El bote sigue creciendo y en este Rosco se ha jugado por 2.464.000 euros. El enfrentamiento entre Rosa y Manu duró menos de diez minutos, marcado por la estrategia y la rapidez.

Rosa brilló con 15 respuestas consecutivas desde la letra I hasta la Y. Su jugada la situó con 22 aciertos antes de plantarse, dejando a Manu la presión de remontar.

