Pasapalabra
Rosa encadena 15 aciertos seguidos y revoluciona un Rosco exprés en Pasapalabra
La concursante protagoniza un duelo vertiginoso con Manu tras lograr una racha espectacular que la lleva a cerrar su primera vuelta con 22 aciertos.
El bote sigue creciendo y en este Rosco se ha jugado por 2.464.000 euros. El enfrentamiento entre Rosa y Manu duró menos de diez minutos, marcado por la estrategia y la rapidez.
Rosa brilló con 15 respuestas consecutivas desde la letra I hasta la Y. Su jugada la situó con 22 aciertos antes de plantarse, dejando a Manu la presión de remontar.