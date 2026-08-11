Pollo teriyaki con melón: la receta de Arguiñano que combina sabores de una forma irresistible

El pollo se marina durante unos 30 minutos en salsa teriyaki y después se fríe junto a los ajos. La salsa se prepara con teriyaki y caldo de pollo, dejándolos reducir antes de incorporar la harina de maíz para que coja cuerpo.

Para completar el plato, Arguiñano corta el melón en láminas finas y lo saltea durante unos tres minutos. Sirve el pollo con la salsa, añade unas lascas de queso Idiazabal y acompaña cada ración con varias láminas de melón.

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