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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Pollo teriyaki con melón: la receta de Arguiñano que combina sabores de una forma irresistible
Karlos Arguiñano prepara un pollo teriyaki acompañado de finas láminas de melón salteado y queso Idiazabal, una receta para cuatro personas con una combinación llena de sabor.
El pollo se marina durante unos 30 minutos en salsa teriyaki y después se fríe junto a los ajos. La salsa se prepara con teriyaki y caldo de pollo, dejándolos reducir antes de incorporar la harina de maíz para que coja cuerpo.
Para completar el plato, Arguiñano corta el melón en láminas finas y lo saltea durante unos tres minutos. Sirve el pollo con la salsa, añade unas lascas de queso Idiazabal y acompaña cada ración con varias láminas de melón.
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