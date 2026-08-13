Cihan pierde el control al descubrir lo que Sadakat le ha contado a su hijo En tierra lejana

Sadakat le cuenta a Cihan Deniz que pronto llegará otro bebé a la familia y que no será hijo de Alya. Desconcertado por sus palabras, el pequeño reconoce que no quiere tener hermanos.

Al descubrir lo ocurrido, Cihan se enfrenta a su madre completamente fuera de sí. La tensión aumenta hasta que está a punto de levantarle la mano, aunque finalmente no la golpea y termina lesionándose durante el forcejeo En tierra lejana.

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