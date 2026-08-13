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Sadakat vuelve a utilizar a Cihan Deniz para intentar separar a Alya y Cihan. La matriarca le cuenta al pequeño que pronto llegará otro hijo de su padre y provoca una reacción que hace estallar a Cihan como nunca antes contra su propia madre.

Sadakat cruza una línea imperdonable con Cihan Deniz y desata la ira de Cihan

EN TIERRA LEJANA

Cihan pierde el control al descubrir lo que Sadakat le ha contado a su hijo En tierra lejana

La matriarca vuelve a utilizar a Cihan Deniz en su guerra contra Alya al hablarle del futuro bebé de su padre, provocando la angustia del pequeño y la furia de Cihan.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat le cuenta a Cihan Deniz que pronto llegará otro bebé a la familia y que no será hijo de Alya. Desconcertado por sus palabras, el pequeño reconoce que no quiere tener hermanos.

Al descubrir lo ocurrido, Cihan se enfrenta a su madre completamente fuera de sí. La tensión aumenta hasta que está a punto de levantarle la mano, aunque finalmente no la golpea y termina lesionándose durante el forcejeo En tierra lejana.

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