Óscar deja sin palabras a Jorge Fernández al reconocer un clásico de Camela con solo dos letras

La emoción ha llegado al plató cuando Jorge Fernández ha descubierto que tocaba cantar un tema de Camela. Óscar ha resuelto el panel de Cuando zarpa el amor necesitando únicamente dos letras.

Después del acierto, la banda de La ruleta de la suerte ha interpretado la canción y ha animado a todo el plató. El concursante ha reconocido después que no controla demasiado de Camela pese a su espectacular resolución.

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