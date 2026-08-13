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“¡Aiba la leche, chaval!”: Jorge Fernández impresionado con la rapidez de Óscar para reconocer este temazo de Camela

“¡Ahí va la leche, chaval!”: Jorge Fernández impresionado con la rapidez de Óscar para reconocer este temazo de Camela

LA RULETA DE LA SUERTE

Óscar deja sin palabras a Jorge Fernández al reconocer un clásico de Camela con solo dos letras

El concursante más joven de La ruleta de la suerte ha identificado Cuando zarpa el amor, de Camela, con una rapidez que ha sorprendido a Jorge Fernández.

Marta Jorge
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La emoción ha llegado al plató cuando Jorge Fernández ha descubierto que tocaba cantar un tema de Camela. Óscar ha resuelto el panel de Cuando zarpa el amor necesitando únicamente dos letras.

Después del acierto, la banda de La ruleta de la suerte ha interpretado la canción y ha animado a todo el plató. El concursante ha reconocido después que no controla demasiado de Camela pese a su espectacular resolución.

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