Las fotos más inesperadas de Felipe VI durante sus vacaciones privadas en Mallorca

Felipe VI ha alargado su estancia en Mallorca tras poner fin, por el momento, a su agenda oficial. Charlas, comidas y baños en el mar protagonizan estas jornadas de desconexión junto a sus amigos.

Las fotografías fueron tomadas en una cala situada a media hora de Marivent. Según Julián Aguirre, ni el rey ni sus acompañantes se percataron de la presencia de los fotógrafos y Casa Real desconocía la existencia de las imágenes.

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