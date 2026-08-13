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YAS VERANO
Las fotos más inesperadas de Felipe VI durante sus vacaciones privadas en Mallorca
El monarca ha sido fotografiado en bañador mientras disfruta de unos días de descanso en un yate privado junto a varios amigos, entre ellos el músico Jaime Anglada.
Felipe VI ha alargado su estancia en Mallorca tras poner fin, por el momento, a su agenda oficial. Charlas, comidas y baños en el mar protagonizan estas jornadas de desconexión junto a sus amigos.
Las fotografías fueron tomadas en una cala situada a media hora de Marivent. Según Julián Aguirre, ni el rey ni sus acompañantes se percataron de la presencia de los fotógrafos y Casa Real desconocía la existencia de las imágenes.
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