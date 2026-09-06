Sonsoles Ónega detalla la importancia del paisaje de Galicia en la trama de Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega ha profundizado en el proceso de creación de la historia de Las hijas de la criada, destacando el papel crucial que juega el norte peninsular en la narrativa. La escritora defiende que la fuerza del mar, el clima impredecible y la arrolladora naturaleza gallega influyen de forma directa en el temperamento de los protagonistas y en el aura de secreto que rodea a la familia Valdés.

Esta cuidada ambientación busca reflejar el contraste entre la opulencia de la burguesía y la dureza de la servidumbre. Según la autora, la tierra donde transcurre la ficción no se limita a ser un marco geográfico, sino una fuerza viva que impulsa las pasiones, el rencor y el trágico intercambio de las dos recién nacidas.

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