Rocío Muñoz destapa las presiones del entorno de Omar Montes tras dar a luz

Pocas horas después de abandonar el hospital, Rocío Muñoz ha tomado la palabra en Y ahora Sonsoles para lanzar un órdago directo a Omar Montes. La joven no solo ha descrito el tenso episodio vivido en el paritorio por la presencia del círculo del artista, sino que ha sacado a la luz los detalles del pacto que le habrían puesto sobre la mesa para evitar que el caso llegue a los tribunales.

Muñoz asegura que se le propuso recibir 400 euros al mes a lo largo de 15 años si renunciaba a iniciar el proceso para solicitar las pruebas biológicas. Al negarse a firmar el acuerdo, la recién estrenada madre asegura no tener miedo a las consecuencias y confirma que peleará legalmente por los derechos de su hijo: "Lo tengo todo demostrado".

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