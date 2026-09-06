Pablo conoce el diagnóstico definitivo tras pasar por quirófano

La tranquilidad vuelve a estar en jaque en la colonia ante las repercusiones médicas tras la reciente cirugía de Pablo. Con los ánimos a flor de piel y el entorno familiar en máxima alerta, llega el momento de afrontar la valoración posterior a la operación, un veredicto crucial que marcará si la intervención ha sido un éxito o si surgen complicaciones graves que pongan en peligro su recuperación.

Paralelamente, las intrigas personales no dan tregua en la comarca. Mientras los médicos evalúan la evolución del paciente, las alianzas y desconfianzas entre los miembros de la familia vuelven a tensar la cuerda, dejando el aire cargado de incertidumbre ante las decisiones precipitadas que podrían desencadenarse en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

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