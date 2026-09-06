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SUEÑOS DE LIBERTAD
Pablo conoce el diagnóstico definitivo tras pasar por quirófano
Los doctores comunican el resultado de la delicada intervención mientras la sombra de la duda amenaza el futuro del joven.
La tranquilidad vuelve a estar en jaque en la colonia ante las repercusiones médicas tras la reciente cirugía de Pablo. Con los ánimos a flor de piel y el entorno familiar en máxima alerta, llega el momento de afrontar la valoración posterior a la operación, un veredicto crucial que marcará si la intervención ha sido un éxito o si surgen complicaciones graves que pongan en peligro su recuperación.
Paralelamente, las intrigas personales no dan tregua en la comarca. Mientras los médicos evalúan la evolución del paciente, las alianzas y desconfianzas entre los miembros de la familia vuelven a tensar la cuerda, dejando el aire cargado de incertidumbre ante las decisiones precipitadas que podrían desencadenarse en los próximos capítulos de Sueños de libertad.
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