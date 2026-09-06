Gusto por lo salado, afición a la playa y guiños a la colonia: el test más personal de Carolina Román

La llegada de Bianca a Toledo ha sacudido las tramas de la serie, presentándose como la expareja de Fina dispuesta a recuperarla y entrometerse en su relación con Marta. No obstante, detrás de la contundencia del personaje, la intérprete argentina Carolina Román muestra una faceta mucho más distendida al someterse a un cuestionario rápido sobre sus gustos e inquietudes.

Durante la entrevista, Román desvela aspectos de su vida cotidiana, declarando sus preferencias en cuestiones como dulce o salado, playa o montaña, además de compartir su película y cantante de cabecera. Asimismo, la actriz se sincera sobre el universo de Sueños de libertad y revela qué otro papel de la colonia le habría gustado interpretar si no estuviera dando vida a Bianca.

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