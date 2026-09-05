Miedo en el paritorio: Rocío Muñoz se vio obligada a pedir protección médica ante el acoso del círculo de Omar Montes

El nacimiento del supuesto hijo de Omar Montes no ha traído la tranquilidad esperada para su madre. Rocío Muñoz ha revelado en el programa los difíciles momentos que atravesó en la propia clínica, donde el acoso y la vigilancia por parte de personas allegadas al músico la llevaron a solicitar la intervención inmediata del equipo de seguridad del hospital.

La presencia de este entorno en los pasillos de la maternidad empañó un momento tan delicado, sumando más tensión a una gestación que, según denuncia, ha estado marcada por las amenazas y la intimidación. Ya instalada en su domicilio junto al recién nacido, la joven insiste a Y ahora Sonsolesen que estas presiones no frenarán su determinación de acudir a la vía judicial.

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