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Pasapalabra
Javier supera una Silla Azul “tensa de pelotas” y lanza una inesperada confesión: “Me ponen a 100”
El concursante madrileño tuvo que emplearse a fondo para conservar su puesto ante un aspirante muy competitivo que le hizo sufrir más de lo habitual en el arranque de Pasapalabra.
Javier arrancó la tarde defendiendo su continuidad en la Silla Azul frente a Ángel, un aspirante murciano que sorprendió por su seguridad y nivel. El veterano concursante tuvo que esforzarse al máximo para imponerse en un enfrentamiento muy disputado, en el que su rival encadenó respuestas difíciles y le obligó a sufrir hasta el final.
Tras recuperar su puesto, Javier elogió el papel de Ángel y reconoció que disfruta especialmente de este tipo de retos. “Me ponen a 100”, confesó, reivindicando las Sillas Azules más exigentes después de superar una de las más complicadas de los últimos tiempos.
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