Javier supera una Silla Azul “tensa de pelotas” y lanza una inesperada confesión: “Me ponen a 100”

Javier arrancó la tarde defendiendo su continuidad en la Silla Azul frente a Ángel, un aspirante murciano que sorprendió por su seguridad y nivel. El veterano concursante tuvo que esforzarse al máximo para imponerse en un enfrentamiento muy disputado, en el que su rival encadenó respuestas difíciles y le obligó a sufrir hasta el final.

Tras recuperar su puesto, Javier elogió el papel de Ángel y reconoció que disfruta especialmente de este tipo de retos. “Me ponen a 100”, confesó, reivindicando las Sillas Azules más exigentes después de superar una de las más complicadas de los últimos tiempos.

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