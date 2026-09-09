La inesperada felicitación de Donald Trump a Luis de la Fuente tras el triunfo de España en el Mundial

Durante su visita al programa, Luis de la Fuente ha repasado las emociones vividas este verano y ha analizado las claves que llevaron a España a conquistar el Mundial de fútbol.

Tras el pitido final, Donald Trump se acercó al técnico durante la entrega del trofeo y le dedicó una inesperada frase que provocó las risas de Pablo Motos y del público de El Hormiguero.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas