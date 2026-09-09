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EL HORMIGUERO
La inesperada felicitación de Donald Trump a Luis de la Fuente tras el triunfo de España en el Mundial
El seleccionador español ha recordado en El Hormiguero el camino hacia la segunda estrella y ha contado su sorprendente encuentro con el presidente de Estados Unidos.
Durante su visita al programa, Luis de la Fuente ha repasado las emociones vividas este verano y ha analizado las claves que llevaron a España a conquistar el Mundial de fútbol.
Tras el pitido final, Donald Trump se acercó al técnico durante la entrega del trofeo y le dedicó una inesperada frase que provocó las risas de Pablo Motos y del público de El Hormiguero.
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