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EN TIERRA LEJANA
El secreto de Cihan abre una dolorosa brecha con Alya: "Dime qué ha cambiado"
La distancia de Cihan lleva a Alya a cuestionar sus sentimientos, mientras él sigue sin atreverse a confesarle que Boran está vivo y teme perderla.
Decidida a obtener respuestas, Alya acude a la oficina de Cihan y le pide que explique su extraño comportamiento. Su silencio la lleva a pensar que quizá ya no quiera continuar a su lado.
Desbordada por las dudas, ella opta por marcharse. Sin embargo, Cihan la detiene, la abraza y le ruega que no se vaya, aunque todavía es incapaz de revelarle la verdad sobre Boran En tierra lejana.
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