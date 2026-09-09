El secreto de Cihan abre una dolorosa brecha con Alya: "Dime qué ha cambiado"

Decidida a obtener respuestas, Alya acude a la oficina de Cihan y le pide que explique su extraño comportamiento. Su silencio la lleva a pensar que quizá ya no quiera continuar a su lado.

Desbordada por las dudas, ella opta por marcharse. Sin embargo, Cihan la detiene, la abraza y le ruega que no se vaya, aunque todavía es incapaz de revelarle la verdad sobre Boran En tierra lejana.

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