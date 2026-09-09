Rodolfo Sancho recuerda los tres años más duros de su vida por el caso de su hijo Daniel

La noticia supuso para Rodolfo Sancho un "shock brutal", pero pronto adoptó una actitud combativa. Según confiesa en Y ahora Sonsoles, la situación exigía apartar las emociones y entrar en un estado de lucha.

Durante este proceso, el intérprete también ha sufrido por las críticas y la exposición pública, una experiencia que califica de "tremendamente incómoda". Ahora asegura haber aprendido que sus palabras y decisiones nunca agradarán a todo el mundo.

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