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Y AHORA SONSOLES
Rodolfo Sancho recuerda los tres años más duros de su vida por el caso de su hijo Daniel
El actor explica en Y ahora Sonsoles cómo afrontó la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho en Tailandia y la intensa presión mediática recibida desde entonces.
La noticia supuso para Rodolfo Sancho un "shock brutal", pero pronto adoptó una actitud combativa. Según confiesa en Y ahora Sonsoles, la situación exigía apartar las emociones y entrar en un estado de lucha.
Durante este proceso, el intérprete también ha sufrido por las críticas y la exposición pública, una experiencia que califica de "tremendamente incómoda". Ahora asegura haber aprendido que sus palabras y decisiones nunca agradarán a todo el mundo.
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