Seyran recuerda sus años más difíciles junto a Ferit y revela cómo la mansión Korhan terminó siendo su hogar

La llegada a la mansión Korhan estuvo marcada por el miedo para Seyran, que llegó a sentir que no podía respirar. Con el tiempo, encontró protección en Halis y comprendió que aquella casa también podía convertirse en su hogar.

Su relación con Ferit tampoco fue sencilla. Ambos se hicieron daño y atravesaron numerosos obstáculos antes de formar una familia. Después de todo lo vivido, Seyran ha compartido con sus hijos un mensaje que refleja su transformación y todo lo aprendido durante estos años en Una nueva vida.

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