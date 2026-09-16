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Seyran hace balance de su vida con Ferit y deja un emotivo mensaje para sus hijos

UNA NUEVA VIDA

Seyran recuerda sus años más difíciles junto a Ferit y revela cómo la mansión Korhan terminó siendo su hogar

La protagonista de Una nueva vida repasa ante Tesko su historia familiar, desde el miedo con el que llegó a la mansión hasta encontrar allí su lugar junto a Ferit.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La llegada a la mansión Korhan estuvo marcada por el miedo para Seyran, que llegó a sentir que no podía respirar. Con el tiempo, encontró protección en Halis y comprendió que aquella casa también podía convertirse en su hogar.

Su relación con Ferit tampoco fue sencilla. Ambos se hicieron daño y atravesaron numerosos obstáculos antes de formar una familia. Después de todo lo vivido, Seyran ha compartido con sus hijos un mensaje que refleja su transformación y todo lo aprendido durante estos años en Una nueva vida.

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