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UNA NUEVA VIDA
Ifakat revela el precio que pagó por convertirse en la mujer de confianza de Halis en Una nueva vida
Tras enviudar, Ifakat encontró un nuevo propósito en la mansión Korhan y convirtió su ambición en prioridad, llegando a renunciar a la maternidad para conservar su posición.
La muerte de Emit, hermano de Orhan, marcó un antes y un después para Ifakat. Lejos de abandonar la mansión, se ganó la confianza de Halis hasta convertirse en su mano derecha y en guardiana de las tradiciones y la reputación familiar.
Su carrera estuvo siempre por delante de cualquier deseo personal. Aunque mantuvo varias aventuras que amenazaron su estatus, Ifakat llegó a sacrificar la posibilidad de ser madre para ocupar un lugar privilegiado junto a su suegro en Una nueva vida.
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