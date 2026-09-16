Ifakat revela el precio que pagó por convertirse en la mujer de confianza de Halis en Una nueva vida

La muerte de Emit, hermano de Orhan, marcó un antes y un después para Ifakat. Lejos de abandonar la mansión, se ganó la confianza de Halis hasta convertirse en su mano derecha y en guardiana de las tradiciones y la reputación familiar.

Su carrera estuvo siempre por delante de cualquier deseo personal. Aunque mantuvo varias aventuras que amenazaron su estatus, Ifakat llegó a sacrificar la posibilidad de ser madre para ocupar un lugar privilegiado junto a su suegro en Una nueva vida.

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