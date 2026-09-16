Ferit recuerda ante Tesko el instante en que se enamoró de Seyran y dejó atrás su vida de juerguista

Convertido en padre, Ferit ha echado la vista atrás para contarle a Tesko cómo era antes de conocer a su madre. El protagonista reconoce que era juerguista hasta que un primer cruce de miradas con Seyran le hizo comprender que algo iba a cambiar.

Su historia de amor estuvo lejos de ser sencilla. Ferit recuerda que rompieron, se reconciliaron y se pelearon mientras superaban numerosos obstáculos. Pese a las dificultades, ambos terminaron enamorándose y construyendo la familia que tienen en el presente en Una nueva vida.

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