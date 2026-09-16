El recuerdo de Fuat emociona a los Korhan ante Tesko y confirma a Abidin como parte de la familia

La familia Korhan se reúne alrededor de la mesa para contarle a Tesko su historia. Entre los recuerdos aparece Fuat, el hermano mayor de Ferit, y Gülgün apenas puede contener las lágrimas al hablar del hijo que perdió.

El relato también reserva un lugar especial para Abidin. Orhan lo reconoce como otro hermano mayor de Ferit y él admite los errores que cometió, especialmente con Halis, antes de terminar integrado definitivamente entre los Korhan en Una nueva vida.

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