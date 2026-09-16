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UNA NUEVA VIDA
Halis cumple su gran sueño en Una nueva vida y regresa a casa para conocer a Tesko, Duru y Hatice
Cuatro años después de alejarse de los suyos, el patriarca vuelve a la mansión Korhan y protagoniza un reencuentro cargado de abrazos y lágrimas junto a sus bisnietos.
La familia recibe emocionada a Halis, que regresa sano y salvo y conoce por primera vez a Tesko, Duru y Hatice. El momento cumple además la promesa que Seyran le hizo años atrás cuando reapareció su enfermedad.
Rodeado de los Korhan, el patriarca tampoco puede ocultar sus sentimientos al reencontrarse con Hattuc. Seyran termina abrazándolo entre lágrimas, culminando uno de los regresos más emotivos de Una nueva vida.
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