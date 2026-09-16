Halis cumple su gran sueño en Una nueva vida y regresa a casa para conocer a Tesko, Duru y Hatice

La familia recibe emocionada a Halis, que regresa sano y salvo y conoce por primera vez a Tesko, Duru y Hatice. El momento cumple además la promesa que Seyran le hizo años atrás cuando reapareció su enfermedad.

Rodeado de los Korhan, el patriarca tampoco puede ocultar sus sentimientos al reencontrarse con Hattuc. Seyran termina abrazándolo entre lágrimas, culminando uno de los regresos más emotivos de Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas