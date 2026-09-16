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Halis Korhan conoce por fin a sus bisnietos: el emocionante reencuentro que hace llorar a toda la familia

UNA NUEVA VIDA

Halis cumple su gran sueño en Una nueva vida y regresa a casa para conocer a Tesko, Duru y Hatice

Cuatro años después de alejarse de los suyos, el patriarca vuelve a la mansión Korhan y protagoniza un reencuentro cargado de abrazos y lágrimas junto a sus bisnietos.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La familia recibe emocionada a Halis, que regresa sano y salvo y conoce por primera vez a Tesko, Duru y Hatice. El momento cumple además la promesa que Seyran le hizo años atrás cuando reapareció su enfermedad.

Rodeado de los Korhan, el patriarca tampoco puede ocultar sus sentimientos al reencontrarse con Hattuc. Seyran termina abrazándolo entre lágrimas, culminando uno de los regresos más emotivos de Una nueva vida.

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