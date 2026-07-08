Seyran estalla contra Abidin tras descubrir el pacto que cambia el destino de su familia

Seyran carga con dureza contra Abidin al descubrir el acuerdo que Halis Korhan ha cerrado sin contar con ella. La joven, desbordada por todo lo ocurrido, le responsabiliza del sufrimiento que atraviesa su familia tras los últimos acontecimientos.

El enfrentamiento refleja el profundo dolor que vive Seyran después de la tragedia familiar y agrava la ruptura con Abidin. La tensión entre ambos alcanza uno de sus momentos más intensos en este nuevo capítulo de Una nueva vida.

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