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UNA NUEVA VIDA
Seyran estalla contra Abidin tras descubrir el pacto que cambia el destino de su familia
La joven pierde el control después de conocer la decisión tomada a sus espaldas mientras su familia intenta sobreponerse a una de las tragedias más dolorosas vividas hasta ahora
Seyran carga con dureza contra Abidin al descubrir el acuerdo que Halis Korhan ha cerrado sin contar con ella. La joven, desbordada por todo lo ocurrido, le responsabiliza del sufrimiento que atraviesa su familia tras los últimos acontecimientos.
El enfrentamiento refleja el profundo dolor que vive Seyran después de la tragedia familiar y agrava la ruptura con Abidin. La tensión entre ambos alcanza uno de sus momentos más intensos en este nuevo capítulo de Una nueva vida.
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