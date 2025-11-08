Seyran, entre el chantaje y el sacrificio: salva a Orhan y corta su relación con Ferit

En el próximo capítulo de Una nueva vida, Seyran cede ante el chantaje de Ökkes para liberar a Orhan de la cárcel. Ante la prensa, humilla a Ferit al anunciar que se marcha con Akin: dejará definitivamente a Ferit y se casará con Akin, o la vida de Orhan corre grave peligro.

Este giro dramático muestra a Seyran sacrificando el amor verdadero por proteger al padre de Ferit. Su decisión, fruto de la presión y el miedo, intensifica el conflicto emocional y promete sacudir la trama con consecuencias duraderas.