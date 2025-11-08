Ángela Banzas, finalista del Planeta 2025, renunció a su carrera por escribir

En Y ahora Sonsoles, Ángela Banzas explica que “lo dejé todo por escribir”, abandonando su carrera como consultora para dedicarse a la literatura, recientemente nombrada finalista del Premio Planeta 2025 con 'Cuando el viento hable'. Confiesa que su motivación fue enseñarles a sus hijos que “hay que intentar las cosas” y que “la maternidad me hizo valiente”.

Este reconocimiento la consolida como una de las voces revelación del año. Su novela, ambientada en la Galicia de posguerra, ha captado la atención de lectores y críticos, y la distingue como la autora que puso todo en juego por su pasión narrativa.