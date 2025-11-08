Evren desafía a Bahar con una pregunta reveladora que desatará duda y tensión

En el próximo capítulo de Renacer, Evren llega cargado de desconfianza tras escuchar que Harun y Bahar podrían haber tenido una relación. Observando su cercanía en los pasillos del hospital, le lanza con frialdad: “¿Hay algo entre vosotros?”. Su interpretación de las señales provoca que ponga a Bahar contra las cuerdas, en un momento lleno de tensión emocional y revelaciones inesperadas.

Esta confrontación anticipa un episodio decisivo donde los celos de Evren y la posible atracción entre Bahar y Harun se convertirán en el epicentro del drama. La situación deja entrever que la paternidad de Evren saldrá a la luz, dejándola “sola, herida y sin rumbo”, tal como adelanta la sinopsis.