Plena tensión y emoción en la primera gala de Asaltos de La Voz

La primera gala de Asaltos de La Voz ofreció un combinado de emoción, talento y robos inesperados con actuaciones inolvidables. Malú y Joaquina abrieron la noche con un dueto de ‘Diles’, seguido de voces potentes como Audrey con su versión de ‘Hero’, y el robo dramático de Diva por parte de Mika tras su fado ‘Meu fado meu’, que desató una tremenda ovación.

Por su parte, el dúo formado por Sebastián Yatra y María Becerra destacó con intérpretes como Oihan, elegido para los Directos, y Antía, que emocionó con ‘En otra vida’. El robo de Antía por parte de Pablo López intensificó aún más la tensión, dejando claro que esta fase será imprevisible y repleta de momentos memorables.