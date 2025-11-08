Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Aperitivo irresistible: pastelitos de cangrejo crujientes para cualquier reunión
Descubre la receta de pastelitos de cangrejo de Karlos Arguiñano, un entrante fácil y delicioso con carne de buey de mar o ‘palitos de cangrejo’, ideal para sorprender en tus ocasiones especiales.
Cocina abierta de Karlos Arguiñano propone una masa de carne de buey de mar desmigada (o ‘palitos de cangrejo’), mezclada con cebolla pochada, pimiento rojo, mahonesa, especias y panko molido. Se forman 12 unidades que se rebozan en panko y se fríen hasta dorar, obteniendo una corteza crujiente que conserva un interior jugoso y lleno de sabor.
Para acompañar, prepara una mahonesa de limón con yema, zumo de limón y aceite de girasol, perfecta para realzar los pastelitos. Sirve tres por persona, decora con perejil y sorprende a tus comensales con este entrante elegante y sabroso.