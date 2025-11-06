El sorprendente giro en la historia de Antonio y Aurora: la verdad del ADN que cambia sus vidas

Antonio ha vivido medio siglo con una incógnita: quiénes son sus verdaderos padres. Hoy, en Y ahora Sonsoles, descubre si Aurora, una mujer marcada por la pérdida de su bebé, es realmente su madre biológica. El emotivo momento ha dejado sin palabras al público y al propio Antonio.

Aurora, que siempre defendió su inocencia, se enfrenta a la posibilidad de haber sido víctima de una red de bebés robados. La emoción contenida, las lágrimas y la incertidumbre marcan una de las revelaciones más intensas del programa.