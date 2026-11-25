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EL SECRETO
Serhat se enfrenta a un criminal armado para salvar a Ebru en El Secreto: un disparo desata el pánico
El comedor del hotel se convierte en escenario de una peligrosa toma de rehenes. Serhat intenta detener al delincuente, pero un disparo deja en el aire quién ha resultado herido.
La tensión estalla en El Secreto cuando Can descubre que Ebru ha permitido alojarse en el hotel a un peligroso criminal sin identificarlo, siguiendo las indicaciones de Cihan. Al verse acorralado por la policía, el fugitivo saca un arma y toma como rehenes a todos los presentes.
Entre los amenazados están Serhat, Ebru, Azra y el hijo de Tibet. El delincuente amenaza con disparar a Ebru, pero Serhat aprovecha un descuido para herirlo con un cuchillo. En pleno enfrentamiento se escucha un disparo. ¿Quién habrá recibido el impacto?