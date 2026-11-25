La tensión estalla en El Secreto cuando Can descubre que Ebru ha permitido alojarse en el hotel a un peligroso criminal sin identificarlo, siguiendo las indicaciones de Cihan. Al verse acorralado por la policía, el fugitivo saca un arma y toma como rehenes a todos los presentes.

Entre los amenazados están Serhat, Ebru, Azra y el hijo de Tibet. El delincuente amenaza con disparar a Ebru, pero Serhat aprovecha un descuido para herirlo con un cuchillo. En pleno enfrentamiento se escucha un disparo. ¿Quién habrá recibido el impacto?