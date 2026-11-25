Tras recibir el alta hospitalaria, Zeynep acude junto a Serhat a visitar a Kader. La niña corre a abrazarla y le cuenta que todos los días la espera junto a la ventana, deseando que regrese para llevársela a casa en El Secreto.

Durante el reencuentro, Kader reconoce que tiene pesadillas y que pensar en Zeynep la ayuda a sentirse mejor. Emocionada, la joven la abraza mientras Serhat promete que harán todo lo posible para sacarla de allí. Los regalos que han llevado ponen una nota de alegría a la visita.