Azra creía haber encontrado la solución para separarse definitivamente de Cihan gracias a la prueba que Ebru le había entregado. Sin embargo, cuando intenta utilizar el pendrive, descubre que no contiene nada. Su marido reconoce que decidió recuperarlo tras arrepentirse de habérselo dado a Ebru.

Lejos de conformarse, Cihan exige a Azra que comunique a Ebru que nunca se divorciarán. Después, la encierra en un armario como castigo, dejando a la joven completamente destrozada y sin la prueba que podía ayudarla a escapar de su matrimonio en El Secreto.