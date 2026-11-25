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EL SECRETO
Un beso a escondidas entre Ebru y Cihan amenaza con desatar un nuevo conflicto en El secreto
La joven se deja llevar por sus sentimientos hacia Cihan, aunque teme las consecuencias de su acercamiento. Mientras tanto, Azra podría convertirse en un obstáculo para su relación.
El encuentro entre Ebru y Cihan comienza con la preocupación por Zeynep, que se recupera en el hospital tras ser apuñalada. Sin embargo, la conversación cambia cuando él asegura que Azra nunca lo abandonará porque está acostumbrada a su vida juntos.
Sin conocer las amenazas que impiden a Azra separarse, Ebru cree las palabras de Cihan y termina besándolo. Lo que ninguno espera es que Azra presencie la escena en El Secreto. ¿Cómo reaccionará después de descubrir la traición de su marido?