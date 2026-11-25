El encuentro entre Ebru y Cihan comienza con la preocupación por Zeynep, que se recupera en el hospital tras ser apuñalada. Sin embargo, la conversación cambia cuando él asegura que Azra nunca lo abandonará porque está acostumbrada a su vida juntos.

Sin conocer las amenazas que impiden a Azra separarse, Ebru cree las palabras de Cihan y termina besándolo. Lo que ninguno espera es que Azra presencie la escena en El Secreto. ¿Cómo reaccionará después de descubrir la traición de su marido?