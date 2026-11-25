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EL SECRETO
Hayal e Ilkim se enfrentan a Serhat y Zeynep por Berrak en El Secreto
Las hijas de Serhat se muestran indignadas tras conocer la agresión de Refika a Berrak. Pese a los conflictos familiares, ambas dejan claro que siguen preocupándose por su madre.
La llamada de Berrak a Hayal desata un nuevo conflicto familiar en El Secreto. Tras contarle que Refika la ha empujado y que casi pierde a su bebé, acusa también a Zeynep de intentar poner a todos en su contra.
Aunque Serhat y Zeynep explican lo sucedido, las niñas no pueden evitar defender a su madre. Su reacción despierta los temores de Zeynep, que teme que Kader termine prefiriendo a Berrak. Sin embargo, Serhat intenta tranquilizarla recordándole el fuerte vínculo que mantiene con la pequeña.