La llamada de Berrak a Hayal desata un nuevo conflicto familiar en El Secreto. Tras contarle que Refika la ha empujado y que casi pierde a su bebé, acusa también a Zeynep de intentar poner a todos en su contra.

Aunque Serhat y Zeynep explican lo sucedido, las niñas no pueden evitar defender a su madre. Su reacción despierta los temores de Zeynep, que teme que Kader termine prefiriendo a Berrak. Sin embargo, Serhat intenta tranquilizarla recordándole el fuerte vínculo que mantiene con la pequeña.