La tensión entre Berrak y la familia de Zeynep alcanza un nuevo límite en El Secreto. Durante un encuentro con Refika, la exmujer de Serhat acusa a su hija de utilizar a Kader como excusa para acercarse a él y arrebatárselo.

Indignada por las acusaciones, Refika intenta defender a Zeynep, pero las provocaciones terminan por hacerle perder el control. Tras zarandear a Berrak, la empuja y provoca su caída. La joven, embarazada, se lleva las manos al vientre aterrorizada por lo que pueda haberle ocurrido a su bebé.