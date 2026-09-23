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EL SECRETO
Serhat descubre la verdad sobre Kader en una carta de Berrak y se derrumba por sus sospechas sobre Can
Berrak dejó por escrito la verdad que Serhat se había negado a conocer: Kader no es hija de Can y su origen esconde una dolorosa historia de engaño y abandono.
Zeynep comienza a leer la carta durante el trayecto y descubre que Can no es el padre de Kader. Desconcertado, Serhat detiene el coche y se enfrenta por fin a las palabras que Berrak dejó escritas antes del accidente que la mantiene en coma.
En su confesión, Berrak reconoce que engañó a su marido con otro hombre y que abandonó a su propia hija. La revelación destroza a Serhat, consciente de que sospechó de su hermano y pudo haberlo matado por una verdad equivocada en El Secreto.