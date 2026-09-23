Cihan prohíbe a Azra visitar a Can en el hospital y le recuerda su antigua relación

Cihan llega tarde a casa después de que Serhat haya disparado a Can. Ante las preguntas de Azra, termina contándole lo ocurrido, pero su interés por los problemas familiares provoca una nueva advertencia de su marido.

Al saber que no tiene planes, Cihan le prohíbe visitar en el hospital a quien define como su examante. Azra insiste en que Can es como un hermano mayor para ella, pero él mantiene sus sospechas y le exige que permanezca al margen en El Secreto.