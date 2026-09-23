Sevim humilla a Zeynep y le deja claro que nunca podrá ocupar el lugar de Berrak en El secreto

La cercanía entre Serhat y Zeynep despierta las sospechas de Sevim. La madre del empresario acusa a la niñera de estar esperando una oportunidad para meterse en la cama de su hijo, dejándola completamente indignada.

Pese al ataque, la joven evita discutir porque no puede revelar lo que está ocurriendo con Kader. Sevim la lleva ante las fotografías de Serhat y Berrak para recordarle que jamás podrá sustituirla, y Zeynep termina dándole la razón para no levantar sospechas en El Secreto.