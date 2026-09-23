Ebru acorrala a Cihan con una grave acusación sobre Kader y un misterioso sobre en El Secreto

Ebru se reúne con Cihan en un restaurante y va directa al grano: sabe que no se hizo la prueba de ADN y le acusa de ser el verdadero padre de Kader. Sus palabras dejan al empresario completamente sorprendido.

Nervioso ante la situación, Cihan intenta echarla del restaurante, pero ella se niega a marcharse. Entonces pone sobre la mesa un misterioso sobre y propone abrirlo, dejando en el aire qué contiene y si demostrará su acusación en El Secreto.