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EL SECRETO
Ebru acorrala a Cihan con una grave acusación sobre Kader y un misterioso sobre en El Secreto
La hermana de Zeynep está convencida de que Cihan oculta la verdad sobre Kader y se presenta ante él con una prueba que podría confirmar sus sospechas.
Ebru se reúne con Cihan en un restaurante y va directa al grano: sabe que no se hizo la prueba de ADN y le acusa de ser el verdadero padre de Kader. Sus palabras dejan al empresario completamente sorprendido.
Nervioso ante la situación, Cihan intenta echarla del restaurante, pero ella se niega a marcharse. Entonces pone sobre la mesa un misterioso sobre y propone abrirlo, dejando en el aire qué contiene y si demostrará su acusación en El Secreto.