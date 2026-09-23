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El gran teatro de Cihan: compra un falso testimonio para engañar a Zeynep y a Serhat

EL SECRETO

Cihan engaña a Zeynep con una escena perfectamente preparada para ocultar la verdad sobre el padre de Kader

El empresario organiza un falso testimonio e improvisa una brutal paliza para hacer más creíble su mentira y evitar que Serhat descubra quién es realmente el padre de Kader.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan lleva a Zeynep ante el hombre cuyo número aparecía en el móvil secreto de Berrak. Tras golpearle, consigue que asegure que conoció el secreto de Kader por casualidad y utilizó la información para chantajear a Berrak.

Cuando Zeynep se aleja, queda al descubierto el montaje: ambos habían pactado el falso testimonio y Cihan improvisó la paliza. Su objetivo, según explica, es impedir que Serhat encuentre al verdadero padre de Kader y pueda convertirse en un asesino en El Secreto.

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