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Serhat y Zeynep rescatan a Kader de sus maltratadores: "No volveréis a acercaros a ella"

EL SECRETO

Serhat encuentra a Kader y se enfrenta a Erkan tras descubrir sus malos tratos en El secreto

La llamada de Zeynep permite localizar a la pequeña antes de que Tulay y Erkan desaparezcan con ella, mientras Serhat toma medidas para alejarlos definitivamente de Kader.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de recibir la llamada de Zeynep, Serhat encuentra a Tulay y Erkan en un bar de carretera gracias a Azra. La pareja había dejado a Kader sola en el coche mientras entraba al establecimiento.

Al descubrir lo ocurrido, el empresario se enfrenta a Erkan y le ofrece seguir pagándole como hacía Berrak a cambio de que desaparezcan. Ya a salvo, Kader se emociona al reencontrarse con Zeynep, que promete no abandonarla nunca en El Secreto.

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