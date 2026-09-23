Serhat encuentra a Kader y se enfrenta a Erkan tras descubrir sus malos tratos en El secreto

Después de recibir la llamada de Zeynep, Serhat encuentra a Tulay y Erkan en un bar de carretera gracias a Azra. La pareja había dejado a Kader sola en el coche mientras entraba al establecimiento.

Al descubrir lo ocurrido, el empresario se enfrenta a Erkan y le ofrece seguir pagándole como hacía Berrak a cambio de que desaparezcan. Ya a salvo, Kader se emociona al reencontrarse con Zeynep, que promete no abandonarla nunca en El Secreto.